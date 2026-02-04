Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Gine-Bissaulu futbolcu Renato Nhaga, İstanbul'a geldi.

Portekiz'den kalkan uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.

İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklamada yapan genç futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray" dedi.

Nhaga, sonrasında kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Casa Pia formasını giyen Nhaga, bu sezon çıktığı 21 maçta 2 gol kaydetti.

Nhaga ile sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacak.

Genç futbolcu için Portekiz kulübüne 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.

Nhaga, önce Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Ancak daha sonra devreye giren Galatasaray, transferi bitirmişti.