Galatasaray'daki Kante krizini açıkladı

Yayınlanma:
Galatasaray'ın Nhaga transferi Kante nedeniyle eleştirildi. Uğur Karakullukçu, BMu transferi N'Golo Kante ile aynı gün duyuruyorsan tepki de görürsün" dedi.

Galatasaray, 18 yaşındaki Renato Nhaga transferini duyururken, Fenerbahçe'nin Kante transferini duyurması krize yol açtı.

2024/11/07/hbgs.jpgGazeteci Uğur Karakullukçu, genç futbolcunun çok faydalı olacağını belirtirken, açıklanış gününü eleştirdi.
Karakullukçu, Haber sarıkırmızı'daki habere göre şunları söyledi:
"Renato Nhaga, Galatasaray'ın istediği prototipe cuk oturan bir çocuk. Temelde bir 6 numara, çok net bir top kazanıcı ama hayvan gibi bir dribblingi var. 18 yaşında bir Gedson Fernandes. Gedson'un zaafları da var, artıları da var çocukta, çok benziyor. Çok adam eksilttiğini göreceğiz, dikine de dribbling yapıyor. Galatasaray'ın orta sahasında bir dribblingçi yok.

Galatasaray'dan orta saha transferi: Yang imzayı attıGalatasaray'dan orta saha transferi: Yang imzayı attı

Oyun kuruculukla alakası yok. Hatta pasları, pasörlüğü biraz zayıf ama Galatasaray bunu tolere eden iyi takımlardan biri. Galatasaray'da Gabriel Sara, İlkay Gündoğan çok iyi pasör, Torreira bölgesine göre çok iyi pasör. Torreira'nın yanına da koysa, Lemina'nın yanına da koysan önde Sara ve İlkay olduğu sürece bu çocuk basit oynamayı öğrendiği takdirde yapılabilir bir şey. Dribblingle ve top kazanmasıyla müthiş faydalı olacak. Rotasyona faydalı olacak bir çocuk."

"ÇOCUĞA DA TARAFTARA DA HAKSIZLIK"

Karakullukçu Galatasaray yönetimini de şöyle eleştirdi:
"Fabian Ruiz'den kapıyı aç, 'Biz Onyedika'yı bekletiyoruz, Afrika Kupası'nın starını alacağız, 40 basacağız, Oulai 35' derken böyle bir transfer dönemi geçirip Şubat'ta 18 yaşında çocuk alırsan, 18 yaşında çocuğa da haksızlık, taraftara da haksızlık ve bu transferi N'Golo Kante ile aynı gün duyuruyorsan tepki de görürsün."

