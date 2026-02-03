Galatasaray'dan orta saha transferi: Yang imzayı attı
Yayınlanma:
Galatasaray GAIN Kadın Futbol Takımı, daha önce Lazio ve PSG'de de forma giyen Lina Yang'ı transfer etti.
Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı, Çinli orta saha oyuncusu Lina Yang'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme imzalanan 31 yaşındaki futbolcu için "Lina Yang’a Galatasaray’a 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray İngilizlerden gelen teklifi düşünmeden reddetti
PSG VE LAZIO’DA FORMA GİYDİ
Lina Yang, profesyonel kariyerinde Shanghai Shengli, Paris Saint-Germain, Levante ve Lazio formalarını giydi. Çin Milli Takımı'nın da formasını giyen Lina Yang, milli takımıyla 2022 yılında Asya şampiyonluğu yaşadı.
FENERBAHÇE’NİN GERİSİNDELER
Geride kalan 17 haftada 45 puan toplayan Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı, 2. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, lider Fenerbahçe’nin 4 puan gerisinde bulunuyor.