Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi neye uğradığını şaşırdı
Yayınlanma:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Juventus, Atalanta'ya 3-0 mağlup oldu.
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Juventus, Atalanta karşısında yıkıldı. İtalya Kupası’nda
Atalanta’ya konuk olan Juventus, Athleti Azzurri d'Italia Stadyumu'nda oynanan maçtan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Atalanta’ya galibiyeti getiren golleri 27’de Scamacca (P) 77’de Sulemana ve 85’te Pasalic kaydetti.
KRİTİK MAÇ ÖNCESİ MORALLER BOZULDU
Galatasaray maçı öncesi alınan bu mağlubiyet İtalyan kulübünde moral bozukluğuna yol açtı.
GALATASARAY – JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray – Juventus arasındaki ilk maç 17 Şubat Salı günü Rams Park’ta oynanacak. Rövanş maçı ise 25 Şubat’ta İtalya’da olacak.
Galatasaray'ın yeni transferini öve öve bitiremediler
SON 16 TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLER KİMLER?
Turu geçen taraf son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak. Son 16 turuna yükselecek olan taraf, Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.