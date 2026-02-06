Galatasaray'ın yeni transferini öve öve bitiremediler

Yayınlanma:
Galatasaray'ın yeni yıldız adayı 18 yaşındaki Renato Nhaga'nın eski çalıştırıcısından övgü dolu sözler geldi. Casa Pia Teknik Direktörü Alvaro Pacheco ve kulübün şef scoutu Rui Ferreira Nhaga'nın devre arasında en çok konuşulacak transferi olacağını söyledi.

Galatasaray, devre arası transfer döneminin en hareketli takımlarından biri oldu.
Sarı - Kırmızılıların yaptığı takviyeler arasında en çok merak edilen isim ise Casa Pia’dan kadroya katılan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga. Genç futbolcunun özelliklerini ve potansiyelini Casa Pia Teknik Direktörü Alvaro Pacheco ve kulübün şef scoutu Rui Ferreira Fanatik'e değerlendirdi.

casapia.webp

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Casa Pia Teknik Direktörü Alvaro Pacheco, Nhaga’nın Galatasaray’a önemli bir profil kazandıracağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
Renato çok hareketli bir orta saha. İkili mücadelelerde güçlü, önde baskı yapıyor ve oyunun temposunu koruyor.
Sadece top çalan değil, oyunu birbirine bağlayan bir oyuncu. Yaşına göre olgunluğu dikkat çekici.
Tecrübeli bir kadro içinde fiziksel tazelik katacak.
Özellikle lig ve Avrupa fikstürünün sıkıştığı dönemlerde güvenilir bir seçenek olabilir.

İLK 11 ŞANSI VAR MI?

Pacheco, Galatasaray’daki orta saha rekabetine dikkat çekerek, Torreira, Lemina, Gabriel Sara ve Gündoğan gibi isimlerin önünde Nhaga’nın hemen ilk 11’e girmesinin zor olduğunu söyledi. Ancak genç oyuncunun rotasyonda yer bulabileceğini ve zamanla teknik ekibin güvenini kazanarak düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşebileceğini vurguladı.

GÜÇLÜ YANLARI NELER?

Savunma ve denge:

Topsuz oyunda doğru pozisyon alıyor, topları geri kazanıyor ve organizasyona katkı sağlıyor.

Hücum:

Şimdilik sade ve etkili oynuyor. Dikey paslarını geliştirdiğinde ve ceza sahasına daha fazla girdiğinde daha komple bir orta saha olabilir.

Karakter:

Cesur, çalışkan ve mütevazı. Mentalitesi ve çalışma disipliniyle üst seviyeye hızlı adapte olabilecek bir profil çiziyor.

renato.webp

GALATASARAY AVANTAJINI AÇIKLADI

Pacheco, Nhaga’nın doğru kariyer yönetimiyle Avrupa’nın üst liglerine sıçrama yapabileceğini ve Gine-Bissau Milli Takımı’nda uzun yıllar önemli bir rol üstlenebileceğini belirtti. Casa Pia altyapısından yetişen genç oyuncunun fiziksel ve zihinsel varlığıyla öne çıktığını, Galatasaray’da tecrübeli isimlerle birlikte gelişimini hızlandıracağını ifade etti. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen dikkat çekici bir karakter ve oyun anlayışına sahip olan Renato Nhaga, Galatasaray’da kısa sürede değerli bir transfer haline gelmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
'Bir şeyiniz yok' dediler, bizi gönderdiler
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
