Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderi için olay tahmin

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

21 Ocak Çarşamba günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.45’te başlayacak. Kritik mücadele öncesi Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi yolcuğuna dair ilginç bir analiz geldi.

İLK 24’E YÜKSELME ŞANSI YÜZDE 94

Football Meets Data'nın analizine göre; Galatasaray’ın lig aşamasını ilk 8’de bitirme ihtimali yüzde 0,8 olarak belirtildi. İlk 24’te kalma ihtimali ise yüzde 94 olarak aktarıldı.

PLAY-OFF’U KAZANANLAR SON 16’YA YÜKSELECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi’ni 9-24 arasında bitirecek olan takımlar play-off turuna yükselecek. Play-off turunun kazananları son 16’ya çıkacak.