Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi listesi ortalığı karıştırdı

Yayınlanma:
Galatasaray'ın UEFA'ya yolladığı kadro listesi olduğu belirtilen bir belge sızdırıldı. UEFA'ya giden bir belgenin sızdırılmış olması taraftarların tepkisine yol açtı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray, play-off turunda Juventus’a karşı oynayacağı maçlar öncesi kadro bildiriminde bulundu.

LİSTE PAYLAŞILDI ORTALIK KARIŞTI

Galatasaray’ın resmi açıklamasından önce paylaşılan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı. Sarı-kırmızılıların UEFA’ya gönderdiği liste olarak paylaşılan bir fotoğraf tartışma konusu oldu.

whatsapp-image-2026-02-06-at-15-27-50.jpeg

YÖNETİME SERT TEPKİ

UEFA’ya giden listenin sızdırılmasını skandal olarak ttanımlayan Galatasaraylı taraftarlar yönetime sert eleştirilerde bulundu. Listede yer alan isimler ve teknik direktör Okan Buruk’un kadro tercihi ise ayrı bir tartışma konusu oldu.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kararını açıkladı: Dışarıda kaldılarGalatasaray Şampiyonlar Ligi kararını açıkladı: Dışarıda kaldılar

NHAGA YERİNE ASPRILLA YER ALDI

Artan tepkilerin ardından sarı-kırmızılılar, UEFA kadrosunu resmi olarak açıkladı. Galatasaray’a ait olduğu belirtilen belge ile resmi açıklama arasında 2 isim farklı çıktı. Belgede Renato Nhaga bulunurken Galatasaray’ın açıklamasında Yaser Asprilla’nın ismi yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

