Galatasaray Şampiyonlar Ligi kararını açıkladı: Dışarıda kaldılar
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile karşılaşacak olan Galatasaray, kadro listesini UEFA’ya bildirdi.
LANG, ASPRILLA VE BOEY KADROYA DAHİL EDİLDİ
Yeni transferlerden Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi neye uğradığını şaşırdı
NHAGA VE GÜNER YOK
Sarı-kırmızılıların diğer transferleri Renato Nhaga ve Can Armando Güner, listede yer bulamadı.
LİSTEDEN ÇIKARILANLAR
Takımdan ayrılan Berkan Kutlu ve Yusuf Demir’in yanı sıra sakatlığı devam eden Arda Ünyay kadrodan çıkarıldı.
Galatasaray’ın listesi şu şekilde:
Uğurcan Çakır, İsmail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yáser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.