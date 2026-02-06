Galatasaray Şampiyonlar Ligi kararını açıkladı: Dışarıda kaldılar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi öncesi UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu. Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey listeye eklendi. Renato Nhaga ve Can Armando Güner ise liste dışı kaldı.