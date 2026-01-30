Galatasaray'ın 'Sakatlığı ciddi değil' dediği Sane için sürpriz karar

Yayınlanma:
Manchester City maçında ayağı burkulan Leroy Sane için karar verildi. Oyuncu, Kayserispor karşısında riske edilmeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye konuk olan Galatasaray sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

LEROY SANE SAKATLANDI

Karşılaşmanın son anlarında sakatlık yaşayan Leroy Sane, oyundan çıkmak zorunda kaldı. 80. dakikada sekerek kenara gelen Alman futbolcu yerini Kaan Ayhan’a bıraktı.

“AYAK BİLEĞİ BURKULMASI OLDU”

Maçın ardından oyuncunun durumuna dair konuşan Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, "Sane'de ayak bileği burkulması oldu" dedi.

RİSKE EDİLMEYECEK

Ajansspor’da yer alan habere göre, Kayserispor maçı öncesi Galatasaray’da karar verildi. Oyuncuyu riske etmek istemeyen sarı-kırmızılılar, maçta oynatmayacak.

Fenerbahçe maçı öncesi Süper Lig'i bırakıp gitti: Amedspor'a transfer olduFenerbahçe maçı öncesi Süper Lig'i bırakıp gitti: Amedspor'a transfer oldu

KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

1 Şubat Pazar günü Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray – Kayserispor maçı saat 20.00’de başlayacak. Maçı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

