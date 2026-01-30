Galatasaray'ın 'Sakatlığı ciddi değil' dediği Sane için sürpriz karar
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye konuk olan Galatasaray sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
LEROY SANE SAKATLANDI
Karşılaşmanın son anlarında sakatlık yaşayan Leroy Sane, oyundan çıkmak zorunda kaldı. 80. dakikada sekerek kenara gelen Alman futbolcu yerini Kaan Ayhan’a bıraktı.
“AYAK BİLEĞİ BURKULMASI OLDU”
Maçın ardından oyuncunun durumuna dair konuşan Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, "Sane'de ayak bileği burkulması oldu" dedi.
RİSKE EDİLMEYECEK
Ajansspor’da yer alan habere göre, Kayserispor maçı öncesi Galatasaray’da karar verildi. Oyuncuyu riske etmek istemeyen sarı-kırmızılılar, maçta oynatmayacak.
KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
1 Şubat Pazar günü Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray – Kayserispor maçı saat 20.00’de başlayacak. Maçı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.