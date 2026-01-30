Galatasaray'ın rakibi belli oldu: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekildi. Temsilcimiz Galatasaray, play-off turunda Juventus ile eşleşti
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda Galatasaray’ın da rakibi açıklandı.
JUVENTUS İLE EŞLEŞTİ
Yapılan kura çekimi sonucunda temsilcimiz, Serie A ekiplerinden Juventus ile eşleşti.
LİGİ 13. SIRADA BİTİRDİLER
8 haftada 13 puan toplamayı başaran Juventus, lig aşamasını 13. sırada bitirdi. 10 puanı olan sarı-kırmızılılar ise 20. sırada yer aldı.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ
- Borussia Dortmund - Atalanta
- Olympiakos - Bayer Leverkusen
- Benfica - Real Madrid
- Bodo/Glimt - Inter
- Monaco - PSG
- Karabağ - Newcastle United
- Club Brugge - Atletico Madrid
- Galatasaray - Juventus
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
- İlk maçlar 17-18 Şubat 2026, ikinci maçlar ise 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak.
- Son 16 turu: 12 ve 19 Mart
- Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan
- Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs
- Final: 20 Mayıs