UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda Galatasaray’ın da rakibi açıklandı.

JUVENTUS İLE EŞLEŞTİ

Yapılan kura çekimi sonucunda temsilcimiz, Serie A ekiplerinden Juventus ile eşleşti.

LİGİ 13. SIRADA BİTİRDİLER

8 haftada 13 puan toplamayı başaran Juventus, lig aşamasını 13. sırada bitirdi. 10 puanı olan sarı-kırmızılılar ise 20. sırada yer aldı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ

Borussia Dortmund - Atalanta

Olympiakos - Bayer Leverkusen

Benfica - Real Madrid

Bodo/Glimt - Inter

Monaco - PSG

Karabağ - Newcastle United

Club Brugge - Atletico Madrid

Galatasaray - Juventus

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?