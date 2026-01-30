Galatasaray'ın rakibi belli oldu: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

Galatasaray'ın rakibi belli oldu: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekildi. Temsilcimiz Galatasaray, play-off turunda Juventus ile eşleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda Galatasaray’ın da rakibi açıklandı.

JUVENTUS İLE EŞLEŞTİ

Yapılan kura çekimi sonucunda temsilcimiz, Serie A ekiplerinden Juventus ile eşleşti.

whatsapp-image-2026-01-30-at-14-22-32.jpeg

LİGİ 13. SIRADA BİTİRDİLER

8 haftada 13 puan toplamayı başaran Juventus, lig aşamasını 13. sırada bitirdi. 10 puanı olan sarı-kırmızılılar ise 20. sırada yer aldı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ

  • Borussia Dortmund - Atalanta
  • Olympiakos - Bayer Leverkusen
  • Benfica - Real Madrid
  • Bodo/Glimt - Inter
  • Monaco - PSG
  • Karabağ - Newcastle United
  • Club Brugge - Atletico Madrid
  • Galatasaray - Juventus

Galatasaray'ın 'Sakatlığı ciddi değil' dediği Sane için sürpriz kararGalatasaray'ın 'Sakatlığı ciddi değil' dediği Sane için sürpriz karar

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

  • İlk maçlar 17-18 Şubat 2026, ikinci maçlar ise 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak.
  • Son 16 turu: 12 ve 19 Mart
  • Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan
  • Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs
  • Final: 20 Mayıs

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

