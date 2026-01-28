Galatasaray'ın Manchester City maçı ilk 11'i belli oldu: Sürpriz karar

Galatasaray'ın Manchester City maçı ilk 11'i belli oldu: Sürpriz karar
Yayınlanma:
Manchester City - Galatasaray maçı öncesi ilk 11'ler açıklandı. Okan Buruk, Lucas Torreira'yı yedeğe çekerken İlkay Gündoğan - Mario Lemina ikilisine şans verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Manchester City ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Etihad Stadyumu’nda oynanacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.

ALEJANDRO HERNANDEZ DÜDÜK ÇALACAK

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Yardımcılığını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek.

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler açıklandı. Okan Buruk, orta sahada Torreira'yı yedeğe çekerken İlkay Gündoğan - Mario Lemina ikilisine şans verdi.

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri; O'Reilly, Cherki, Bernardo Silva, Marmoush, Doku, Haaland.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

