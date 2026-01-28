Galatasaraylı yönetici Manchester City maçına saatler kala iddiayı koydu

Galatasaraylı yönetici Manchester City maçına saatler kala iddiayı koydu
Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlar arasında en yüksek reytinge ulaşacaklarını iddia etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray, Manchester City’ye konuk olacak. Etihad Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak.

ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETECEK

Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Yardımcılığını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

thumbs-b-c-83134fc879596bb74ce0b1aaf2bcc53b-001.jpg

“EN ÇOK İZLENEN MAÇ OLACAK”

Karşılaşma öncesi Tivibu’ya konuşan Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, "Şuna inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçlarının hepsi aynı saatte oynanacak ve bu maçlar içinde en çok izlenen, en güzel maç, adayı Manchester City - Galatasaray maçı. Bu güzel maçta Galatasaray kendine yakışanı yapacaktır” dedi.

“OKAN HOCA TAKIMI ÇOK İYİ HAZIRLIYOR”

İbrahim Hatipoğlu ayrıca “Okan Hocamızın ilk bu sezon Liverpool maçında gördüğümüz, geçen hafta Atletico Madrid karşılaşmasında izlediğimiz gibi çok iyi hazırlıyor takımı bu önemli maçlara ve çok güzel mücadeleler çıkıyor ortaya. Bu maçta da böyle bir mücadele bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

