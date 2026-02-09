Galatasaray’ın çılgın hocası derbide atıldı: Tribünlere gel gel yaptı

Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray MCT Technic deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaştı. Ülker Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibine 79- 77 mağlup oldu.

Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi: 2 sayı farkla kazandı

POZZECCO ATILDI

Kıran kırana geçen mücadelenin son çeyreğinde ortalık karıştı. Hakem kararlarına isyan eden Galatasaray MCT Technic başantrenörü Gianmarco Pozzecco sahaya girdi. İkinci teknik faulünü alan İtalyan başantrenör ihraç edildi.

TRİBÜNLERE 'GEL GEL' İŞARETİ YAPTI

Sahadan çıktığı sırada Fenerbahçeli taraftarların tezahüratlarıyla daha da çok sinirlenen Gianmarco Pozzecco, eliyle ‘gel gel’ işareti yaptı.

Mücadelenin ardından bir açıklama yapan Galatasaray MCT Technic de hakem yönetimine tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko ile oynadığımız karşılaşmaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından atanan formsuz, yeteneksiz ve yetersiz hakem üçlüsü, maçın başından sonuna kadar sergiledikleri taraflı ve tutarsız yönetimle müsabakayı açıkça katletmiştir. Karşılaşma boyunca tribünlerden edilen küfürlü ve sportmenlik dışı tezahüratlara göz yumulmuş, maçın son bölümünde yapılan göstermelik anons ise yaşanan skandalı örtme çabasından öteye geçememiştir. Rakip takım lehine kolayca çalınan faullere karşılık, takımımız aleyhine verilmeyen fauller, sahadaki adaletsizliğin ve çifte standardın somut göstergesidir. Bugün gelinen noktada Merkez Hakem Kurulunun başında bulunan ve Galatasaray düşmanlığıyla bilinen Recep Ankaralı'nın bu görevi yerine getiremediği çok açıktır. Federasyon yetkililerinden bu zat ve başhakem Özlem Yalman'ın acil bir şekilde basketbol salonlarından uzaklaştırılması için gerekli aksiyonların alınmasını bekliyoruz. Tüm bu ağır adaletsizliğe rağmen sahada onuruyla mücadele eden, pes etmeyen ve Galatasaray formasının hakkını veren oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Taraftarlarımızı sezonun kalan kısmında en güçlü şekilde takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz. Biz birlik olursak bu kötülükle hep birlikte mücadele ederiz. Galatasaray, sahada da masada da adalet mücadelesinden asla geri adım atmayacaktır