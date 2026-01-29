Galatasaray'ın çabası yetmedi: Manchester City istediğini aldı

Galatasaray'ın çabası yetmedi: Manchester City istediğini aldı
Manchester City'ye konuk olan Galatasaray, 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Manchester City doğrudan son 16 turuna yükselirken temsilcimiz de play-off turuna yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu’nda oynanan mücadelede temsilcimiz, rakibine 2-0 mağlup oldu.

Manchester City’ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Erling Haaland ve 29. dakikada Ryan Cherki kaydetti.

LEROY SANE SAKATLANDI

Sarı-kırmızılılarda ayağına basılması üzerine sakatlanan Leroy Sane, maça devam edemedi. Yıldız futbolcu, 80. dakikada yerini Kaan Ayhan’a bıraktı.

MANCHESTER CITY İSTEDİĞİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte 16 puana ulaşan Manchester City, 8. sıraya yükseldi. 10 puandaki Galatasaray ise 20. sırada yer aldı.

PLAY-OFF TURUNA YÜKSELDİK

Lig aşamasını ilk 8 içerisinde bitirmeyi başaran Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi. 9-24 arasında yer alan sarı-kırmızılılar ise play-off turuna yükseldi.

MARIO LEMINA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Manchester City karşısında sarı kart gören Mario Lemina cezalı duruma düştü. Lemina, play-off turu ilk maçında forma giyemeyecek.

