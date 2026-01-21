Galatasaray'ın Atletico Madrid maçı ilk 11'i açıklandı: Osimhen kararı belli oldu

Galatasaray'ın Atletico Madrid maçı ilk 11'i açıklandı: Osimhen kararı belli oldu
Yayınlanma:
Galatasaray - Atletico Madrid maçının ilk 11'leri belli oldu. Okan Buruk, Osimhen'e ilk 11'de şans verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

ISTVAN KOVACS YÖNETECEK

UEFA’nın kararıyla maçı Rumen hakem István Kovács yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak.

Galatasaray teklif yapmadan kabul etti: Maç öncesi güzel haberi verdiGalatasaray teklif yapmadan kabul etti: Maç öncesi güzel haberi verdi

OSIMHEN İLK 11'DE

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Victor Osimhen'e ilk 11'de şans verdi.

thumbs-b-c-d2cde7c7b753560b527fb9c737a3dffe-1.jpg

İŞTE İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörloth, Alvarez.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Spor
TFF Süper Lig maçlarının tarihini değiştirdi: Avrupa için özel şart koydu
TFF Süper Lig maçlarının tarihini değiştirdi: Avrupa için özel şart koydu
Ali Koç'un seçim öncesi Sadettin Saran kararını açıkladı
Ali Koç'un seçim öncesi Sadettin Saran kararını açıkladı