Galatasaray'ın Atletico Madrid maçı ilk 11'i açıklandı: Osimhen kararı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

ISTVAN KOVACS YÖNETECEK

UEFA’nın kararıyla maçı Rumen hakem István Kovács yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak.

OSIMHEN İLK 11'DE

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Victor Osimhen'e ilk 11'de şans verdi.

İŞTE İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörloth, Alvarez.