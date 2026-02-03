Galatasaray'ın 3. transferi belli oldu: 6 milyon euroya anlaştılar
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 3. futbolcu da belli oldu.
Sarı kırmızılıların Noa Lang ve Yaser Asprilla'dan sonra 19 yaşındaki Gineli futbolcu Renato Nhaga için de anlaşmaya vardığı belirtildi.
A Spor'dan Emre Kaplan'ın haberine göre 18 yaşındaki futbolcu için Portekiz kulübü Casa Pia'ya 6 milyon euro ödenecek.
ORTA SAHADA FORMA GİYİYOR
Gineli genç futbolcunun orta sahada görev yaptığı belirtildi.
Renato Nhaga, bu sezon Portekiz'de takımının formasını 21 kez giyerken, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.
Habere göre Portekiz kulübüyle detayları görüşen Galatasaray Kulübü, daha sonra genç futbolcuyu İstanbul'a getirecek.
Renato Nhaga, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sözleşmeye imza atacak.