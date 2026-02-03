3 sezon Galatasaray'da 3 sezon da Fenerbahçe'de oynamıştı: 3. Lig'e transfer oldu

Yayınlanma:
Süper Lig'de yıllarca forma giyen, 3 sezon Galatasaray'da 3 sezon da Fenerbahçe'de oynayan Tolga Ciğerci, 3. Lig takımına transfer oldu.

Süper Lig'de yıllarca forma giyen Tolga Ciğerci, 3 sezon Galatasaray'da, 3 sezon da Fenerbahçe'de oynamıştı.
Başakşehir, Ankaragücü, Sivasspor takımlarında da görev yapan Tolga Ciğerci'nin yeni adresi 3. Lig takımı oldu.

Süper Lig'e çıkacakken küme düşme hattındaki takıma transfer oldu

33 yaşındaki orta saha oyuncusu Almanya 3. Lig ekibi Energie Cottbus ile sözleşme imzaladı.

KARDEŞİ DE AYNI TAKIMDA

Tolga Ciğerci'nin 31 yaşındaki kardeşi Tolcay Ciğerci ile birlikte forma giyeceği belirtildi.
Energie Cottbus Teknik Direktörü Claus-Dieter Wollitz, Tolga Ciğerci'nin transferiyle ilgili olarak şunları söyledi:
"Tolga, çok farklı bir seviyede tecrübe ve karizma getiren bir oyuncu. Biz bunu burada bizimle antrenman yaptığı süreçte her gün görebildik. Bu konuyu çok konuştuk, artılarını eksilerini tarttık ve sonunda bu adımı atmak istediğimize birlikte karar verdik. Tolga’nın kariyerini anlatmaya gerek yok, her şey ortada. İki kardeşin artık Cottbus’ta birlikte forma giyecek olması sıradan bir durum değil; aynı zamanda yaptığımız işin ne kadar değer gördüğünü de gösteriyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

