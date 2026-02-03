Süper Lig'e çıkacakken küme düşme hattındaki takıma transfer oldu

Sezon başında Sivasspor’dan Arca Çorum FK’ya transfer olan tecrübeli stoper Caner Osmanpaşa, devre arasında kendisine kulüp bulması için verilen izin sonrası 1. Lig ekibi Sarıyer ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de Sivasspor formasıyla dikkat çeken Caner Osmanpaşa Çorum FK'da istediği performansı sergileyemedi.

679 DAKİKA FORMA GİYDİ

Osmanpaşa, bu sezon Çorum FK formasıyla 12 maçta 679 dakika süre aldı.

Yıldız futbolcu, gol veya asist katkısı yapamayan oyuncu, takımda beklentilerin altında kaldı.

Yönetimle yapılan görüşmelerin ardından Caner Osmanpaşa ile ayrılık kararı alındı.

35 YAŞINDA TECRÜBELİ

35 yaşındaki savunmacı, Süper Lig’de uzun yıllar forma giymiş ve tecrübesiyle öne çıkmış bir isim.

Caner, Çorum FK’daki kısa döneminin ardından Sarıyer’e imza atarak kariyerine 1. Lig’de devam edecek.

Bu transfer, Sarıyer için savunma hattına tecrübeli bir takviye anlamına gelirken, Süper Lig mücadelesi veren Çorum FK için kadroda gençleşme operasyonu olarak dikkat çekti.