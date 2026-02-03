Süper Lig'e çıkacakken küme düşme hattındaki takıma transfer oldu

Süper Lig'e çıkacakken küme düşme hattındaki takıma transfer oldu
Yayınlanma:
Tecrübeli oyuncu Caner Osmanpaşa'nın yeni adresi belli oldu. Süper Lig mücadelesi veren Çorum FK'dan ayrılan Caner TFF 1. Lig'de küme düşme hattındaki İstanbul ekibiyle anlaştı.

Sezon başında Sivasspor’dan Arca Çorum FK’ya transfer olan tecrübeli stoper Caner Osmanpaşa, devre arasında kendisine kulüp bulması için verilen izin sonrası 1. Lig ekibi Sarıyer ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de Sivasspor formasıyla dikkat çeken Caner Osmanpaşa Çorum FK'da istediği performansı sergileyemedi.

679 DAKİKA FORMA GİYDİ

Osmanpaşa, bu sezon Çorum FK formasıyla 12 maçta 679 dakika süre aldı.
Yıldız futbolcu, gol veya asist katkısı yapamayan oyuncu, takımda beklentilerin altında kaldı.
Yönetimle yapılan görüşmelerin ardından Caner Osmanpaşa ile ayrılık kararı alındı.

dqe.webp

35 YAŞINDA TECRÜBELİ

35 yaşındaki savunmacı, Süper Lig’de uzun yıllar forma giymiş ve tecrübesiyle öne çıkmış bir isim.
Caner, Çorum FK’daki kısa döneminin ardından Sarıyer’e imza atarak kariyerine 1. Lig’de devam edecek.
Bu transfer, Sarıyer için savunma hattına tecrübeli bir takviye anlamına gelirken, Süper Lig mücadelesi veren Çorum FK için kadroda gençleşme operasyonu olarak dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Spor
TRT'den Fenerbahçelilere müjde: Galatasaray'a yok
TRT'den Fenerbahçelilere müjde: Galatasaray'a yok
Cansu Özbay: Uzun süredir bunu bekliyoruz
Cansu Özbay: Uzun süredir bunu bekliyoruz
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı