Galatasaray'dan İstanbulspor maçında rotasyon

Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Rams Park’taki mücadele saat 20.30’da başlayacak.

REŞAT ONUR COŞKUNSES DÜDÜK ÇALACAK

Maçı Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Yardımcılıklarını Mehmet Şengül ve Kerem İlitangil üstlenecek.

Galatasaray transferi son anda iptal etti: Uçağı bile hazırdı

OKAN BURUK’TAN ROTASYON

Karşılaşmaya az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, rotasyona gitti. Sarı-kırmızılılarda yedek isimler şans bulurken yeni transferlerden Asprilla da ilk 11’de başlayacak.

İLK 11’LER

Galatasaray: Günay, Eren, Sanchez, Kaan, Kazımcan, Lemina, İlkay, Asprilla, Barış, Ahmed, Icardi

İstanbulspor: İsa, Duhaney, Duran, Emrecan, Yusuf, Loshaj, Vorobjovas, Ömer Faruk, Sambissa, Mamadou, Krstovski