Galatasaray'da yeni transferler için beklenen karar geldi

Yayınlanma:
Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler kadroya dahil edildi.

Süper Lig’in 21. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olacak Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu.

TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadıTFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Yáser Asprilla, Can Armando Güner, Renato Nhaga, Noa Lang ve Sacha Boey kamp kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray’ın kamp kadrosu da şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yáser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey.

whatsapp-image-2026-02-07-at-17-02-50.jpeg

ÇAYKUR RİZESPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

8 Şubat Pazar günü Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak. Maçı Ozan Ergün yönetecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

