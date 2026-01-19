Galatasaray'da Osimhen şaşkınlığı: İstanbul'a gelmeden önce doğum günü kutlamaya gitmiş

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle yaklaşık 1 aydır Fas’ta bulunan Victor Osimhen ve Nijerya Milli Takımı, Mısır’ı yenerek 3. oldu.

MAÇ SONU DÖNECEĞİ SANILIYORDU

17 Ocak Cumartesi akşamı oynanan mücadelenin ardından Victor Osimhen’in apar topar özel uçakla İstanbul’a getirileceği sanılırken başka bir şey oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderi için olay tahmin

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI İÇİN ÜLKESİNE GİTTİ

Nefes'te yer alan habere göre; Nijeryalı futbolcunun, İstanbul’dan önce özel uçakla ülkesine gittiği ve şarkıcı Tunde Perry’nin doğum günü organizasyonuna katıldığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Doğum günü kutlamasında Victor Osimhen için hazırlanan "Tekrar hoş geldin VO9" pankartları da dikkat çekti. Tunde Perry o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler Galatasaraylı taraftarları şaşırttı.

İSTANBUL’A GELDİ

Partinin ardından İstanbul’a yaklaşık 12 saatlik bir uçuş yapan Victor Osimhen, bu sabah Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

ATLETICO MADRID MAÇINA ÇIKACAK

Osimhen, çarşamba günü oynanacak olan Atletico Madrid maçı öncesi son antrenmana katılacak. Osimhen'in ilk 11'de yer alması bekleniyor.