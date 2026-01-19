Galatasaray'da Osimhen şaşkınlığı: İstanbul'a gelmeden önce doğum günü kutlamaya gitmiş

Galatasaray'da Osimhen şaşkınlığı: İstanbul'a gelmeden önce doğum günü kutlamaya gitmiş
Yayınlanma:
Nijerya - Mısır maçının ardından özel uçakla İstanbul'a geleceği sanılan Osimhen önce ülkesine gitti. Yıldız golcü burada şarkıcı Tunde Perry’nin doğum günü organizasyonuna katıldı. Görüntüler Tunde Perry'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Osimhen partinin ardından tekrar uçağa binerek İstanbul'a geldi. Görüntüler Galatasaraylı taraftarları şaşırttı.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle yaklaşık 1 aydır Fas’ta bulunan Victor Osimhen ve Nijerya Milli Takımı, Mısır’ı yenerek 3. oldu.

MAÇ SONU DÖNECEĞİ SANILIYORDU

17 Ocak Cumartesi akşamı oynanan mücadelenin ardından Victor Osimhen’in apar topar özel uçakla İstanbul’a getirileceği sanılırken başka bir şey oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderi için olay tahminGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderi için olay tahmin

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI İÇİN ÜLKESİNE GİTTİ

Nefes'te yer alan habere göre; Nijeryalı futbolcunun, İstanbul’dan önce özel uçakla ülkesine gittiği ve şarkıcı Tunde Perry’nin doğum günü organizasyonuna katıldığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Doğum günü kutlamasında Victor Osimhen için hazırlanan "Tekrar hoş geldin VO9" pankartları da dikkat çekti. Tunde Perry o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler Galatasaraylı taraftarları şaşırttı.

İSTANBUL’A GELDİ

Partinin ardından İstanbul’a yaklaşık 12 saatlik bir uçuş yapan Victor Osimhen, bu sabah Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

ATLETICO MADRID MAÇINA ÇIKACAK

Osimhen, çarşamba günü oynanacak olan Atletico Madrid maçı öncesi son antrenmana katılacak. Osimhen'in ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da iş çıkışı trafik nasıl? İşte son durum...
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Spor
Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor: İlk 11'ler belli oldu
Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor: İlk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe'den çok konuşulan harekete açıklama geldi
Fenerbahçe'den çok konuşulan harekete açıklama geldi
Can Armando Güner'in menajeri tüm yaşananları tek tek açıkladı
Can Armando Güner'in menajeri tüm yaşananları tek tek açıkladı