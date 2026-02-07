Galatasaray'da liste son anda değişti: Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini kaptırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray, ara transfer döneminin sona ermesiyle birlikte kadro bildiriminde bulundu.

3 İSİM KADROYA DAHİL EDİLDİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yeni transferlerden Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey’i listeye dahil oldu.

RENATO NHAGA VE CAN ARMANDO GÜNER’E YER YOK

Sarı-kırmızılılarda Renato Nhaga ve Can Armando Güner ise yer olmadığı gerekçesiyle kadroya dahil edilmedi.

OKAN BURUK’TAN SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Okan Buruk’un tercihleri tartışma konusu olurken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Okan Buruk kadroda son dakika değişikliği yaptı.

YERİNİ KAPTIRDI

Deneyimli teknik adam, İlk etapta Renato Nhaga’yı kadroya yazarken Sacha Boey’in transferi sonrası değişikliğe gitti.