Galatasaray'da beklenen ayrılık sonunda gerçekleşecek
Galatasaray'da Victor Nelsson'la yollar ayrılıyor. Deneyimli stoperin hafta içerisinde İtalya'ya transfer olması bekleniyor.
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Victor Nelsson ile de yollar ayrılacak.
İTALYA'YA GİDİYOR
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un net bir şekilde kadroda istemediği Danimarkalı futbolcu takımdan gönderiliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar hafta içerisinde Victor Nelsson'la yollarını ayıracak. Deneyimli stoperin Serie A ekiplerinden Monza'ya transfer olması bekleniyor.
TÜRKİYE'DE KALMAK İSTEMEDİ
Oyuncuya daha önce Süper Lig ekipleri talip olsa da Victor Nelsson, Türkiye'de kalmak istemediğini belirterek transferi reddetti.
38 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz sezonu bir diğer Serie A ekibi olan Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren Victor Nelsson, 38 maçta 3 bin 316 dakika sahada kaldı. Nelsson gol ya da asist kaydedemedi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi