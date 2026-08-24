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Galatasaray'da beklenen ayrılık sonunda gerçekleşecek

Galatasaray'da Victor Nelsson'la yollar ayrılıyor. Deneyimli stoperin hafta içerisinde İtalya'ya transfer olması bekleniyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da beklenen ayrılık sonunda gerçekleşecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Victor Nelsson ile de yollar ayrılacak.

İTALYA'YA GİDİYOR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un net bir şekilde kadroda istemediği Danimarkalı futbolcu takımdan gönderiliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar hafta içerisinde Victor Nelsson'la yollarını ayıracak. Deneyimli stoperin Serie A ekiplerinden Monza'ya transfer olması bekleniyor.

Galatasaray'da beklenen ayrılık sonunda gerçekleşecek - Resim : 1

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTEMEDİ

Oyuncuya daha önce Süper Lig ekipleri talip olsa da Victor Nelsson, Türkiye'de kalmak istemediğini belirterek transferi reddetti.

38 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezonu bir diğer Serie A ekibi olan Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren Victor Nelsson, 38 maçta 3 bin 316 dakika sahada kaldı. Nelsson gol ya da asist kaydedemedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk
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