Galatasaray, Manchester City deplasmanıyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasını noktaladı. 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Sarı - Kırmızılılar, topladığı 10 puanla 20. sırada yer alarak play - off biletini aldı.

Galatasaray böylece UEFA'dan ciddi bir gelir de elde etmiş oldu.

Manchester City maçı sonrası play off bileti alan Sarı Kırmızılılar, 1 milyon euro karşılığı olarak tam 52 milyon lirayı kasasına koydu.

TOPLAMDA KASAYA 34 MİLYON EURO GİRDİ

Galatasaray’ın lig aşamasında elde ettiği gelir şöyle:

Maç sonuçları ödülü: 3 galibiyet ve 1 beraberlikten toplam 7 milyon euro.

3 galibiyet ve 1 beraberlikten toplam 7 milyon euro. Play-off bileti ödülü: 1 milyon euro.

1 milyon euro. Ayakbastı parası: 25 milyon 991 bin euro.

25 milyon 991 bin euro. Toplamda Galatasaray’ın kasasına 33 milyon 991 bin euro girdi.

GÖZÜNÜ SON 16'YA DİKTİ

Galatasaray, play - off turunu geçip son 16’ya kalması halinde 11 milyon euro daha kazanacak. Bu rakam, kulüp için ciddi bir finansal katkı anlamına geliyor.

Sarı - Kırmızılılar play - off turunda Atletico Madrid veya Juventus ile karşılaşacak. Rakip, 30 Ocak Cuma günü yapılacak kura çekimi sonrası netleşecek.

Galatasaray'a iki devden biri çıkacak: Buyur burdan yak!

ASLAN PAYI ALMAN DEVİNE GİTTİ

Bayern Münih, turnuvada en yüksek geliri elde eden kulüp oldu ve kasasına 97 milyon Euro koydu. UEFA’nın yeni gelir sistemi sayesinde Galatasaray da önemli bir kazanç sağladı.

Sarı - Kırmızılı ekip, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 29. en yüksek geliri elde eden takım olarak öne çıktı.

Yeni sistemde kulüpler yalnızca galibiyet ve beraberlik primlerinden değil, aynı zamanda ligdeki sıralamalarına göre de ek gelir kazanıyor.

Galatasaray’ın lig aşamasını 20. sırada bitirmesi, kulübe 4,6 milyon Euro performans bonusu getirdi.