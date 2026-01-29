Galatasaray'a iki devden biri çıkacak: Buyur burdan yak!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri ya Juventus, ya da Atletico Madrid oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki son maçında İngiltere'de Manchester City'e 2-0 yenildi.

2024/11/07/hbgs.jpgTemsilcimiz 10 puanla 20. sırada yer alınca, muhtemel rakipleri iki dev oldu.
Galatasaray'ın son 16 play off turundaki muhtemel rakipleri İspanya'nın Atletico Madrid takımı ve İtalya temsilcisi milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus olarak ortaya çıktı.

İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray'ın futbolu hiç umut vermedi: Okan Buruk'un kritik hatasını açıkladıGalatasaray'ın futbolu umut vermedi: Okan Buruk'un hatasını açıkladı

Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play off aşamasına yazdırdı.
Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi yarın yapılacak.

ZİRVEDE ARSENAL YER ALDI

Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere ekibi Arsenal, 8'de 8 yaparak lig etabını ilk sırada tamamladı.
Arsenal, son haftada Kairat'ı 3-2 mağlup etti ve namağlup şekilde 24 puan topladı.
Son 16 turuna yükselen 8 ekibin 5'ini İngiltere Premier Lig takımları oluşturdu. Lider Arsenal'ın yanı sıra Liverpool, Tottenham, Chelsea ve Manchester City, play-off etabına kalmadan yoluna devam eden İngiltere ekipleri oldu.

12 TAKIM ELENDİ

Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat, Avrupa defterini kapattı.
Şampiyonlar Ligi'nde son haftada alınan sonuçlar şöyle:
PSG (Fransa) - Newcastle United (İngiltere): 1-1
Manchester City (İngiltere) - Galatasaray: 2-0
Liverpool (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan): 6-0
Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya): 0-2
Barcelona (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 4-1
Arsenal (İngiltere) - Kairat (Kazakistan): 3-2
Bayer Leverkusen (Almanya) - Villarreal (İspanya): 3-0
Atletico Madrid (İspanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-2
Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya): 4-2
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 0-2
Club Brugge (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa): 3-0
PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya): 1-2
Ajax (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): 1-2
Napoli (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 2-3
Monaco (Fransa) - Juventus (İtalya): 0-0
Union Saint-Gilloise (Belçika) - Atalanta (İtalya): 1-0
Athletic Bilbao (İspanya) - Sporting (Portekiz): 2-3
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya): 4-1

Kaynak:AA

