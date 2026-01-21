Galatasaray'a dev maça saatler kala 2 yıldızından kötü haber: Kadrodan çıkarıldılar

Yayınlanma:
Galatasaray Daikin'in Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank'la oynayacağı dev maç öncesi 2 yıldız oyuncunun kadrodan çıkardıldığı açıklandı.

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde dev maça saatler kala kötü haberi açıkladı.
Sarı kırmızılı takım, saat 17.00'de Vodafone Sultanlar Ligi lideri VakıfBank'la karşı karşıya gelecek.

2024/11/07/hbgs.jpgBurhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak maç TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ALİ FRANTTİ VE MYRİAM SYLLA YOK

Galatasaray, dev maça kısa süre kala 2 oyuncunun sakatlandığını ve kadroda olmayacaklarını duyurdu.
Yapılan açıklama şöyle:

1.97'lik Vita Akimova Galatasaray'da: İmzayı attı1.97'lik Vita Akimova Galatasaray'da: İmzayı attı

"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan Ali Frantti’nin antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından, kulüp doktorumuzun kontrolü sonrası 6 haftalık tedavi sürecine başlanmıştır.

Galatasaray, Ali Frantti için sakatlık açıklaması! - Galatasaray - Spor Haberleri
Oyuncularımızdan Myriam Sylla’nın dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine devam edilmektedir. Sporcumuz, VakıfBank karşılaşmasında kadroda yer almayacaktır.

Galatasaray'a yarı final öncesi bir şok daha! Myriam Sylla, Yasemin Güveli ve Ali Frantti sakatlandı - Voleybol Spor Haberleri
Oyuncularımızdan Martyna Lukasik, dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ bileğine top gelmesi sonucu yaşadığı sağ el travması nedeniyle VakıfBank karşılaşmasında oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verilecektir.
Sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

