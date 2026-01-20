1.97'lik Vita Akimova Galatasaray'da: İmzayı attı

Galatasaray Daikin, uzun süredir pasör çaprazı transferi için çalışıyordu. Aranan isim İtalya'da bulundu. Sarı kırmızılıların Numia Vero Volley Milano'da oynayan Rus yıldız Vita Akimova ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

Voleybolun Sesi'ndeki habere göre; yapılan görüşmeler tamamlandı. Anlaşmaya göre Akimova, gelecek sezondan itibaren Galatasaray formasını giyecek.

1.97 BOYUNDA 23 YAŞINDA

1.97 boyunda olan Vita Akimova, 23 yaşında. Pasör çaprazı olarak görev yapıyor. Rus takımlarında oynadıktan sonra Fransa'nın Volero Le Cannet takımına transfer oldu.

Daha sonra İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımına geçti. Oradan da Numia Vero Volley Milano'ya transfer edildi.

İlkin Aydın bitti: Akimova geliyor

Genç yaşına rağmen parlak bir kariyeri bulunuyor.

Şimdiye kadar CEV Kupası, Challenge Kupası, Rusya Kupası, Rusya Ligi ve Rusya Süper Kupası şampiyonlukları yaşarı.

Vita Akimova'ya Rus voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yıldız olarak bakılıyor.