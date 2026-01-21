Galatasaray uğruna tazminat bile ödemişti: Şimdi Vanspor'a gitti

Galatasaray'ın bir zamanlar transfer etmek için uğruna tazminat bile ödediği Oğulcan Çağlayan, TFF 1. Lig takımı Vanspor'a transfer oldu.

Galatasaray, 11 Ağustos 2020 tarihinde Oğulcan'la 4 yıllım sözleşme imzalamıştı. Ancak Çaykur Rizespor, sözleşmesindeki opsiyonu kullanıp, 1 yıllık uzatma yapınca TFF Uyuşmazlık Kurulu devreye girmişti.
Kurul, Oğulcan'a 6 maç ceza verirken, Galatasaray'ın 1,2 milyon euro para cezası ödemesine hükmetti. Daha sonra 6 maç ceza, 3 maça indirildi. Karara itiraz eden Galatasaray'ın başvurusunu Tahkim Kurulu oy çokluğuyla reddetti.

2 Eylül 2021 tarihinde Galatasaray; 1 milyon 122 bin euro, 549 bin 695 lira ve 345 bin 305 lira 90 kuruş yargılama gideri ve vekâlet ücretini Çaykur Rizespor'a ödedi. Daha önce TFF, Galatasaray'ın gelirlerinden keserek Çaykur Rizespor'a 100 bin avro ödeme yapmıştı.
Çağlayan'ın lisansı bu şekilde çıktıktan sonra Galatasaray formasını giyebilmişti.

GALATASARAY'DA 28 MAÇ OYNADI

Ancak Oğulcan'ın Galatasaray'daki macerası uzun sürmedi. Sadece 28 maçta oynadı, 4 gol attı. Sonra Giresunspor, Pendikspor, Gaziantep FK ve Kocaelispor'a gitti.
Kocaelispor'da 39 maçta 22 gol atarak takımın Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynadı.
Ancak sonraki sezonda aynı başarıyı gösteremedi ve TFF 1. Lig takımı Çorum FK'ya gitti.


Çorum FK'da da sadece yarım sezon kalan Çağlayan, şimdi de bir başka TFF 1. Lig takımı Vanspor'a transfer oldu.
Vanspor, TFF 1. Lig'de 28 puanla 11. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

