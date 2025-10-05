Galatasaray sonrası Liverpool'a bir şok daha

Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 yenilen Liverpool, Premier Lig'de Chelsea'ye konuk oldu.

90+5'TE GELEN GOLLE YIKILDILAR

Başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan 7. hafta maçında ev sahibi Chelsea, 14. dakikada Caicedo'nun golüyle 1-0 öne geçerken Liverpool, 63. dakikada Gakpo'nun golüyle eşitliği yakaladı.

Chelsea, 90+5. dakikada Estevao'nun golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Chelsea'den son dakika gelen galibiyet

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ MAĞLUBİYET

Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig'de Chelsea ve Crystal Palace, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray mağlubiyetleriyle üst üste 3 yenilgisini almış oldu.

LİDERLİĞİ KAYBETTİ

Günün diğer maçında Arsenal, konuk ettiği West Ham United'ı 2-0 yenerek Liverpool'dan liderliği devraldı. Bu maçların ardından liderliğe yükselen Arsenal, puanını 16 yaparken Liverpool ise 15 puanda kaldı.

