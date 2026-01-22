Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar: Manchester City Galatasaray maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı. Temsilimiz Galatasaray, puanını 10 yaparak, son hafta maçları öncesi 17. sırada yer aldı.

Bayern Münih, sahasında Union Saint-Gilloise'ı Harry Kane'in golleriyle 2-0 yendi. Bu sonuçla 18 puana çıkan Alman ekibi, lider Arsenal'ın ardından ilk 8'e girmeyi garantileyen ve son 16 turu bileti alan ikinci takım oldu.

28 Ocak'ta lig aşamasında oynanacak son maçlar öncesi 15'er puanlı Real Madrid ve Liverpool ile 14 puana sahip Tottenham, ilk 16 sıra içerisinde yer almayı garantiledi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NASIL TUR ATLAR?

Peki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar?

Şampiyonlar Lig'nde ilk etapta 36 takım yer alıyor.

Puan tablosunda ilk 8'e giren takımlar direkt son 16 turuna çıkıyor.

9. ile 24. sıralardaki takımlar ise play off'a kalıyor.

Son 12 takım ise Şampiyonlar Ligi'nden eleniyor.

Galatasaray şu anda 17. sırada, yani ilk 24 takım arasında. Ancak turu geçmesi için son maçlar büyük önem taşıyor.

Ajansspor'da yer alan ihtimallere göre Galatasaray, son maçlarda şu sonuçların alınmasi halinde elenme riskiyle karşı karşıya kalıyor:

Kopenhag’ın Barcelona’yı yenmesi

Napoli’nin Chelsea’yi mağlup etmesi

Olympiakos’un Ajax’ı yenmesi

Athletic Bilbao’nun Sporting’i mağlup etmesi

PSV’nin Bayern Münih’i yenmesi

Monaco’nun Juventus ile berabere kalması veya kazanması

Leverkusen’in Villarreal’den en az 1 puan alması

Marsilya’nın Brugge’dan puan alması ya da Brugge’un farklı kazanması

Karabağ’ın Liverpool’a az farkla yenilmesi ya da puan alması

Tabi bu maçlardan sonra averaj hesapları da önem kazanıyor.

MANCHESTER CITY-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son maçını İngiltere'de Manchester City ile yapacak.

28 Ocak'ta oynanacak maçın başlama saati 23.00.

Manchester City, son hafta öncesi puan cetvelinde 13 puanla 11. sırada yer alıyor.

City'nin kazanması halinde ilk 8'e girerek direkt ilk 16'ya girme olasılığı yüksek bulunuyor.