Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar: Manchester City Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar: Manchester City Galatasaray maçı ne zaman?
Yayınlanma:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı ve puanını 10 yaptı. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İlk 24'e nasıl kalır? Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı. Temsilimiz Galatasaray, puanını 10 yaparak, son hafta maçları öncesi 17. sırada yer aldı.

2024/11/07/hbgs.jpgBayern Münih, sahasında Union Saint-Gilloise'ı Harry Kane'in golleriyle 2-0 yendi. Bu sonuçla 18 puana çıkan Alman ekibi, lider Arsenal'ın ardından ilk 8'e girmeyi garantileyen ve son 16 turu bileti alan ikinci takım oldu.
28 Ocak'ta lig aşamasında oynanacak son maçlar öncesi 15'er puanlı Real Madrid ve Liverpool ile 14 puana sahip Tottenham, ilk 16 sıra içerisinde yer almayı garantiledi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NASIL TUR ATLAR?

Peki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar?
Şampiyonlar Lig'nde ilk etapta 36 takım yer alıyor.
Puan tablosunda ilk 8'e giren takımlar direkt son 16 turuna çıkıyor.
9. ile 24. sıralardaki takımlar ise play off'a kalıyor.

Galatasaray Ahmet Çakar'ı fena yanılttı: Bunu hiç beklemiyorduGalatasaray Ahmet Çakar'ı fena yanılttı: Bunu hiç beklemiyordu

Son 12 takım ise Şampiyonlar Ligi'nden eleniyor.
Galatasaray şu anda 17. sırada, yani ilk 24 takım arasında. Ancak turu geçmesi için son maçlar büyük önem taşıyor.
Ajansspor'da yer alan ihtimallere göre Galatasaray, son maçlarda şu sonuçların alınmasi halinde elenme riskiyle karşı karşıya kalıyor:
Kopenhag’ın Barcelona’yı yenmesi
Napoli’nin Chelsea’yi mağlup etmesi
Olympiakos’un Ajax’ı yenmesi
Athletic Bilbao’nun Sporting’i mağlup etmesi
PSV’nin Bayern Münih’i yenmesi
Monaco’nun Juventus ile berabere kalması veya kazanması
Leverkusen’in Villarreal’den en az 1 puan alması
Marsilya’nın Brugge’dan puan alması ya da Brugge’un farklı kazanması
Karabağ’ın Liverpool’a az farkla yenilmesi ya da puan alması
Tabi bu maçlardan sonra averaj hesapları da önem kazanıyor.

MANCHESTER CITY-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son maçını İngiltere'de Manchester City ile yapacak.
28 Ocak'ta oynanacak maçın başlama saati 23.00.
Manchester City, son hafta öncesi puan cetvelinde 13 puanla 11. sırada yer alıyor.
City'nin kazanması halinde ilk 8'e girerek direkt ilk 16'ya girme olasılığı yüksek bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Spor
Simeone bile gözlerini alamadı: Okan Buruk'un ayakkabıları maçın önüne geçti
Simeone bile gözlerini alamadı: Okan Buruk'un ayakkabıları maçın önüne geçti
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Resmi yalanlama geldi
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Resmi yalanlama geldi
Beşiktaş'ta transfer krizi
Beşiktaş'ta transfer krizi