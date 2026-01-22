Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Temsilcimiz, maçın daha 4. dakikasında Simeone'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü.

İlerleyen dakikalarda dengeyi kuran, hatta zaman zaman daha baskılı oynayan sarı kırmızılı takım, 20. dakikada Llorente'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı.

Galatasaray aldığı 1 puanla puanını 10'a yükseltti.

Sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 3 kez de yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 2 müsabakada Union Saint-Gilloise ve Monaco'ya 1-0'lık skorlarla kaybeden temsilcimiz, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak 2 maç sonra puan aldı.

AHMET ÇAKAR GÜNDEM OLDU

Karşılaşma sonrası gündeme gelen bir isim de yorumcu Ahmet Çakar oldu. Çakar'ın maçtan önce Derin Futbol programında kullandığı ifadeler hatırlatılırken fena yanıldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray Ahmet Çakar'ı kızdırdı

Ahmet Çakar, Galatasaray-Atletico Madrid maçından önce yaptığı tahminde, "Atletico Madrid en az 2 farklı kazanır. 3 olabilir, 4 de olabilir" demişti. Maç 1-1 bitti.