Ahmet Çakar’dan Galatasaray - Gaziantep FK ve Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası dikkat çeken yorumlar geldi.

Fenerbahçe’nin Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor’u deplasmanda 3-2 mağlup etmesi sonrası yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

"YUSUF YUSUF"

Ünlü hakem yorumcusu Çakar, Galatasaray'ın sahasında 1-1 berabere kaldığı Gaziantep FK maçına değinirken Sarı Kırmızılı taraftarların tepkisini çeken sözler söyledi. Çakar, Galatasaray’a göndermede bulunarak, "Yusuf yusuf diye bir şey bilir misin? Korkunun, titremenin argo deyimidir. Galatasaray şu anda argoda yusuf yusuf, beyefendi konuşmada Fenerbahçe’nin sert nefesini ensesinde hissediyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'Yİ DE BEĞENMEDİ

Çakar, Fenerbahçe’nin futbol olarak iyi bir performans sergilemediğini ancak skorun şampiyonluk yarışında kritik olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu:

Fenerbahçe kötü bir maç oynadı ama şampiyonluk yarışında ben de varım diyecek skor aldı.

Kötü oynarken kazanırsan şampiyon olursun.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SERT SÖZLER

Çakar, Fenerbahçe’nin Benfica’dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu’nu hedef aldı. Kerem'in performansını eleştiren Ahmet Çakar, "Kerem ne iş yapar kardeşim? Kerem’e büyü mü yapıldı? Beyninden bir parça mı alındı? Hani vahşi atlar vardır, ne yaptığı belli değildir. Kerem sıfır. Kerem diye bir adam yok" dedi.

"PENALTI TARTIŞMASI İHANETTİR"

Maçtaki tartışmalı pozisyonlara da değinen Çakar, hakem kararlarını eleştirdi ve şu yorumda bulundu:

Semedo’nun pozisyonda penaltının tartışılması futbola ihanettir.

Asensio’nun pozisyonunda da penaltı olmaz.

Oosterwolde darbeyi yapıyor kabul ama Alanyalı oyuncu kendini bırakıyor.

Darbe var ama asla kırmızı kartı gerektirecek bir ihlal yok.

Çakar’ın bu açıklamaları, hem Galatasaray cephesine yönelik göndermeleri hem de Fenerbahçe’nin oyununu eleştirmesi nedeniyle spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.