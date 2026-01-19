Fenerbahçe ve Galatasaray Ahmet Çakar'ı kızdırdı

Fenerbahçe ve Galatasaray Ahmet Çakar'ı kızdırdı
Yayınlanma:
Süper Lig'de ikinci yarı başlarken Galatasaray'ın puan kaybı ve Fenerbahçe'nin performansı sonrası ünlü hakem yorumcusu Ahmet Çakar iki takıma da sert eleştirilerde bulundu.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray - Gaziantep FK ve Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası dikkat çeken yorumlar geldi.
Fenerbahçe’nin Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor’u deplasmanda 3-2 mağlup etmesi sonrası yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

"YUSUF YUSUF"

Ünlü hakem yorumcusu Çakar, Galatasaray'ın sahasında 1-1 berabere kaldığı Gaziantep FK maçına değinirken Sarı Kırmızılı taraftarların tepkisini çeken sözler söyledi. Çakar, Galatasaray’a göndermede bulunarak, "Yusuf yusuf diye bir şey bilir misin? Korkunun, titremenin argo deyimidir. Galatasaray şu anda argoda yusuf yusuf, beyefendi konuşmada Fenerbahçe’nin sert nefesini ensesinde hissediyor" ifadelerini kullandı.

cakar12.webp

FENERBAHÇE'Yİ DE BEĞENMEDİ

Çakar, Fenerbahçe’nin futbol olarak iyi bir performans sergilemediğini ancak skorun şampiyonluk yarışında kritik olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu:

  • Fenerbahçe kötü bir maç oynadı ama şampiyonluk yarışında ben de varım diyecek skor aldı.
  • Kötü oynarken kazanırsan şampiyon olursun.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SERT SÖZLER

Çakar, Fenerbahçe’nin Benfica’dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu’nu hedef aldı. Kerem'in performansını eleştiren Ahmet Çakar, "Kerem ne iş yapar kardeşim? Kerem’e büyü mü yapıldı? Beyninden bir parça mı alındı? Hani vahşi atlar vardır, ne yaptığı belli değildir. Kerem sıfır. Kerem diye bir adam yok" dedi.

Erman Toroğlu Galatasaray'da puan kaybının sorumlusunu açıkladıErman Toroğlu Galatasaray'da puan kaybının sorumlusunu açıkladı

"PENALTI TARTIŞMASI İHANETTİR"

Maçtaki tartışmalı pozisyonlara da değinen Çakar, hakem kararlarını eleştirdi ve şu yorumda bulundu:

  • Semedo’nun pozisyonda penaltının tartışılması futbola ihanettir.
  • Asensio’nun pozisyonunda da penaltı olmaz.
  • Oosterwolde darbeyi yapıyor kabul ama Alanyalı oyuncu kendini bırakıyor.
  • Darbe var ama asla kırmızı kartı gerektirecek bir ihlal yok.

Çakar’ın bu açıklamaları, hem Galatasaray cephesine yönelik göndermeleri hem de Fenerbahçe’nin oyununu eleştirmesi nedeniyle spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Spor
Sinan Engin Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki başarısını açıkladı
Sinan Engin Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki başarısını açıkladı
Ebrar Karakurt Zehra Güneş'in hayallerini yerle bir etti
Ebrar Karakurt Zehra Güneş'in hayallerini yerle bir etti
Fenerbahçe'nin Kante transferini baltalayan isim ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Kante transferini baltalayan isim ortaya çıktı