Erman Toroğlu Galatasaray'da puan kaybının sorumlusunu açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında aldığı beraberliği değerlendiren Erman Toroğlu, Okan Buruk ve yönetime yüklendi.
Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Rams Park’ta oynanan mücadelede geriye düşen sarı-kırmızılılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
TARAFTARLAR İSTİFAYA ÇAĞIRDI
Şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray’da taraftarlar, yönetim ve Okan Buruk’a tepki gösterdi. Taraftarlar, maç sonu istifa tezahüratlarında bulundu.
ERMAN TOROĞLU'NDAN TEPKİ
Galatasaray’ın yazısını Sözcü’deki yazısında değerlendiren Erman Toroğlu, Okan Buruk ve yönetime eleştirilerde bulundu.
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Atletico Madrid maçı öncesi yapacağı hatayı açıkladı
Erman Toroğlu şu ifadeleri kullandı:
- Hakeme harcadıkları enerjiyi rakibe harcasalar kazanırlardı. İyi oynadıklarında kendileri haklılar kötü olduklarında hakem. Artık kimse bunu yemiyor. Hakemlik maçta hiçbir şey olmadı. Birkaç itme var. Ona da bir şey diyemezsin.
- Bu maçın beraberliğini hakeme yüklemesinler de dua etsinler son anda rakip golü yapamadı. Gerçek olan tek bir şey var Galatasaray iyi değil, iyi oynamıyorlar. Bunun sorumlusu da Okan Buruk ve yönetim. Şimdi aynaya bakınca ne olduklarını görürler