Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, hangi oyuncuları oynatacağını UEFA'ya bildirdi.

Kadroda en çok dikkat çeken 2 yeni transferin alınmaması oldu. Bunun yanı sıra 3 yeni transfer ise kadroya alındı.

LANG, NHAGA VE BOEY KADRODA

Sarı kırmızılı kulüp, 3 yeni transferini kadroda bildirdi.

Can Armando Güner Galatasaray'da

Bu isimler Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey.

Bunun yanı sıra 2 yeni transferin ismine ise kadroda yer verilmedi. Yaser Asprilla ve Can Armando Güner, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı.

KADRODAN KİMLER ÇIKARILDI?

Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarılan isimler de belli oldu.

Berkan Kutlu takımdan ayrılmıştı. Ayrıca Yusuf Demir ve Arda Ünyay da kadroya alınmayan futbolcular oldu.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosu şöyle: