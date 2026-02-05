Can Armando Güner Galatasaray'da

Yayınlanma:
Galatasaray, genç futbolcu Can Armando Güner'i transfer ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 350 bin euro transfer ücreti ödeyecek.

Galatasaray, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350 bin avro tutarında transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan genç oyuncu, kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

FUTBOLA SCHALKE 04 ALTYAPISINDA BAŞLADI

Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan Can Armando Güner, ardından Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer oldu.

CAN ARMANDO GÜNER'İN PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Mönchengladbach'ta 14 maçta forma giyen Güner, 4 gol attı.
(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

