Galatasaray Rize'de rahat kazandı: Fenerbahçe'yle farkı açtı
Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada Yunus Akgün ve 73. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
NOA LANG’DEN İLK KATKI
Barış Alper Yılmaz’ın kaydettiği golün asisti yeni transferlerden Noa Lang’den geldi. Yılmaz, Lang’in ortasında kafasıyla fileleri havalandırdı.
FENERBAHÇE İLE FARK AÇILDI
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 52 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe ile farkı 6 puana çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Çaykur Rizespor, 20 puanla 12. sırada kaldı.
