Galatasaray Rize'de rahat kazandı: Fenerbahçe'yle farkı açtı

Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, 3-0'lık rahat bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile olan farkı 6'ya çıkardı.