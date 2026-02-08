Galatasaray Rize'de rahat kazandı: Fenerbahçe'yle farkı açtı

Galatasaray Rize'de rahat kazandı: Fenerbahçe'yle farkı açtı
Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, 3-0'lık rahat bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile olan farkı 6'ya çıkardı.

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada Yunus Akgün ve 73. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

NOA LANG’DEN İLK KATKI

Barış Alper Yılmaz’ın kaydettiği golün asisti yeni transferlerden Noa Lang’den geldi. Yılmaz, Lang’in ortasında kafasıyla fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE İLE FARK AÇILDI

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 52 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe ile farkı 6 puana çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Çaykur Rizespor, 20 puanla 12. sırada kaldı.

Icardi'nin gidebileceği takımı açıkladılar: İspanyollar fırsatı kaçırmadıIcardi'nin gidebileceği takımı açıkladılar: İspanyollar fırsatı kaçırmadı

GÖZLER GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINA ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe ligde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadele, 9 Şubat Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

