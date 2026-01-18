Galatasaray maçında yoktu: Burak Yılmaz'dan saatler sonra paylaşım

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Rams Park'taki mücadelede taraflar, 1-1 berabere kaldı.

2. Lig ekibi Galatasaray'ın ardından seriyi bozdu

BURAK YILMAZ'DAN PAYLAŞIM

Türkiye Kupası'nda oynanan Kocaelispor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulübede yer almayan Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Takımıyla gurur duyduğunu vurgulayan Burak Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dört gün içinde oynadığımız iki zorlu maçta da sahaya yüreğini koyan bir takım izlettirdik. Oyuncularımın gösterdikleri özveri ve mücadeleyle gurur duyuyorum. Son düdüğe kadar mücadeleden vazgeçmeyen, birbirine inanan ve şehrini onurla temsil eden takımıma yürekten teşekkür ediyor, bu oyuncu grubunun hocası olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum.