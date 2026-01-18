2. Lig ekibi Galatasaray'ın ardından seriyi bozdu

Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a mağlup olan Fethiyespor ligde Somaspor'u 2-1 mağlup etti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor deplasmanda Somaspor ile karşılaştı. Fethiyespor, Somaspor'u 2-1 yenerek 10 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

GALATASARAY SONASI KAZANDILAR

Hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında tarihinde ilk kez Galatasaray'ı konuk eden, rakibine 2-1 yenilmesine rağmen alkış toplayan Fethiyespor, Somaspor galibiyetiyle derin bir nefes aldı.

"HENÜZ İŞİMİZ BİTMEDİ"

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, bu galibiyete çok ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Oyuncularım haftalardır iyi mücadele ediyordu. Bir türlü mücadelemizi sonuca yansıtamamıştık. Galatasaray maçında da en iyi şekilde oyunumuzu ortaya koyduk. Somaspor galibiyeti kritikti ancak henüz işimiz bitmedi. Seri yakalayıp düşme hattıyla aramızdaki bağı iyice koparmak istiyoruz" dedi.

Kaynak:DHA

