Galatasaray maçında gösterilmeyen kırmızı kartı açıkladı

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK’ya takıldı. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar, 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programında tartışmalı pozisyonları değerlendiren eski hakem Deniz Çoban, Lemina’nın kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.

Erman Toroğlu Galatasaray'da puan kaybının sorumlusunu açıkladı

“TARTIŞMASIZ İKİNCİ SARI KART”

Lemina’nın 90+6’da hakeme itirazdan ikinci sarı kartı görmesi gerektiğini belirten Deniz Çoban, “Sınıfta kaldı hakem. Kararı protesto etti Lemina. Hakem faul verdi, faulü duyunca topu aldı eline, yere vurdu. Tartışmasız ikinci sarı kart” dedi.

“6 KART HATASI CİDDİ SAYI"

Oğuzhan Çakır’ın performansını eleştiren Deniz Çoban, “İlkay'a göstermedi, Barış Alper'e göstermedi, Barış Alper'e bir daha göstermedi, Draguş'a göstermedi. İlk yarı 4 sarı kart hatası. Sallai'nin aldatmasına ben hakemin yanındayım dedim, siz sarı kart dediniz. Sana göre bana göre oldu. Icardi'nin sarı kartı yanlıştı. Lemina'ya kırmızı kart vermedi. FIFA hakemi için 1'i kırmızı 6 kart hatası ciddi sayı. Bu eksiğini giderse iddia ediyorum Avrupa'nın sayılı hakemlerinden olur” sözlerini sarf etti.