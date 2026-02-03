Galatasaray maçında kendi kalesine gol atınca anında 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atınca anında 2. Lig'e gönderdiler
Yayınlanma:
Kayserispor'un Galatasaray'a yenildiği maçta kendi kalesine gol atan Opoku ile yollar ayrıldı. Opoku, Alman 2. Ligi'ne gitti.

Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 yenerken, ilk golü Kayserisporlu Opoku kendi kalesine atmıştı.
7. dakikadaki Galatasaray atağında Yunus'un sağ kanattan ortasında arka direkte ters bir vuruş yapan Opoku, topu kendi filelerine yollamıştı.

Galatasaray maçında Opoku'nun kendi kalesine attığı gol için ilginç iddia

Bu golle Galatasaray 1-0 öne geçmiş, karşılaşmayı da 4-0 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.

KAYSERİSPOR AÇIKLADI: OPOKU GİTTİ

Kayserispor, Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan Aaron Opoku'nun, Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Eintracht Braunschweig'e transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan çıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aaron Opoku'nun transferi konusunda Eintracht Braunschweig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Opoku, Kayserispor formasıyla 20 maça çıktı.
Opoku sezon başında Almanya'nın Kauserslautern takımından transfer ettiği Opoku ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

