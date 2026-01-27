Galatasaray maçı öncesi transfer açıklandı
Yayınlanma:
Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Kayserispor transferi açıkladı. Denis Makarov, sezon sonuna kadar transfer edildi.
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Dinamo Moskova'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Denis Makarov'u renklerine bağladı.
DENIS MAKAROV SEZON İMZAYI ATTI
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada “Denis Makarov ile Kulübümüz arasında sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” denildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Açıklamada, Kayseri'ye gelen Makarov'un sağlık kontrolünden geçtiği bilgisine de yer verildi.
Icardi Galatasaray'da kalmak için tek bir şey istedi
GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAKLAR
Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 1 Şubat Pazar günü oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.