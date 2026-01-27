Galatasaray maçı öncesi transfer açıklandı

Galatasaray maçı öncesi transfer açıklandı
Yayınlanma:
Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Kayserispor transferi açıkladı. Denis Makarov, sezon sonuna kadar transfer edildi.

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Dinamo Moskova'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Denis Makarov'u renklerine bağladı.

DENIS MAKAROV SEZON İMZAYI ATTI

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada “Denis Makarov ile Kulübümüz arasında sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” denildi.

whatsapp-image-2026-01-27-at-20-09-59.jpeg

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Açıklamada, Kayseri'ye gelen Makarov'un sağlık kontrolünden geçtiği bilgisine de yer verildi.

Icardi Galatasaray'da kalmak için tek bir şey istediIcardi Galatasaray'da kalmak için tek bir şey istedi

GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAKLAR

Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 1 Şubat Pazar günü oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Spor
Amedspor maçındaki skandalı TRT'de açıkladı: Tekrar edilmeli
Amedspor maçındaki skandalı TRT'de açıkladı: Tekrar edilmeli
Galatasaray parasını ödeyip sözleşmesini tek taraflı feshedecek
Galatasaray parasını ödeyip sözleşmesini tek taraflı feshedecek