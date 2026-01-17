Galatasaray maçı öncesi Gaziantep FK'dan gece yarısı flaş transfer

Gaziantep FK, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray'la bu akşam karşı karşıya gelecek. Kırmızı siyahlılar bu maç öncesi gece yarısı dikkat çeken bir transfere imza attı.

Burak Yılmaz Galatasaray maçında yok

Yapılan açıklamada Bosna Hersekli defans oyuncusu Nihad Mujakic'le sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Başkan Memik Yılmaz'ın da katıldığı törende 28 yaşındaki Bosna Hersekli Nihad Mujakic'in FK Partizan kulübünden transfer edildiği belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK

Mujakic’i satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda, oyuncu ve FK Partizan Kulübü ile anlaşmaya vardığı bildirildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Yeni transferimiz Nihad Mujakic, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Nihad Mujakic'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."