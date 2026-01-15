Galatasaray maçı öncesi ameliyat oldular

Kulüpten yapılan açıklamada, Kacper Kozlowski ve Myenty Abena'nın yaşadıkları sakatlıkların ardından başarılı bir operasyon geçirdikleri bildirildi.

KOZLOWSKI VE ABENA'DA KIRIK VAR

Polonyalı orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski'nin, FC Argeş ile oynanan hazırlık maçında girdiği bir pozisyonun ardından sakatlandığı, yapılan muayene ve detaylı tetkiklerde oyuncuda sol el metakarp kemik kırığı tespit edildiği kaydedildi.

Surinamlı tecrübeli savunma oyuncusu Myenty Abena'nın ise ağrı şikayeti ile sağlık ekibine başvurduğu, yapılan değerlendirmeler ve tetkikler sonucunda oyuncuya sağ inguinal herni (kasık fıtığı) tanısı konulduğu duyuruldu.

Kulübün açıklamasında, her iki futbolcunun da sağlık ekibinin yönlendirmesiyle alanında uzman hekimler tarafından başarılı bir şekilde operasyon geçirdikleri ifade edilerek, "Kacper Kozlowski ve Myenty Abena'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

GAZİANTEP FK'NIN RAKİBİ GALATASARAY

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.