Galatasaray kaybetti ülke puanı yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımlı lig aşaması sona erdi.

Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Sarı - Kırmızılılar bu süreçte 9 gol atarken 11 gol yedi ve topladığı 10 puanla lig aşamasını 20. sırada tamamladı.

Bu sonuçla Galatasaray, son 16 play-off turuna yükseldi.

ÜLKE PUANINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Galatasaray’ın lig aşamasını 20. sırada bitirmesiyle Türkiye’nin UEFA ülke puanı 0.25 artış gösterdi.

Eğer Galatasaray play-off turunu geçip son 16’ya kalırsa ülke puanı daha da yükselecek.

Türkiye’nin sıralamada 9. basamakta yer alması, Avrupa kupalarına katılım açısından kritik bir avantaj sağlıyor.

Galatasaray’ın play-off turunda yakalayacağı başarı, bu avantajı daha da güçlendirecek.

İŞTE SIRALAMA: