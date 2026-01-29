Galatasaray kaybetti ülke puanı yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımlı lig aşaması sona erdi.
Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Sarı - Kırmızılılar bu süreçte 9 gol atarken 11 gol yedi ve topladığı 10 puanla lig aşamasını 20. sırada tamamladı.
Bu sonuçla Galatasaray, son 16 play-off turuna yükseldi.
ÜLKE PUANINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM
Galatasaray’ın lig aşamasını 20. sırada bitirmesiyle Türkiye’nin UEFA ülke puanı 0.25 artış gösterdi.
Eğer Galatasaray play-off turunu geçip son 16’ya kalırsa ülke puanı daha da yükselecek.
Türkiye’nin sıralamada 9. basamakta yer alması, Avrupa kupalarına katılım açısından kritik bir avantaj sağlıyor.
Galatasaray’ın play-off turunda yakalayacağı başarı, bu avantajı daha da güçlendirecek.