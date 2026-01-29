Galatasaray kaybetti ülke puanı yükseldi

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e 2-0 yenilen Galatasaray devler ligindeki rakibini beklerken Türkiye'nin ülke puanında da değişiklik oldu. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması tamamlandı, Türkiye’nin UEFA ülke puanı artış gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımlı lig aşaması sona erdi.
Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Sarı - Kırmızılılar bu süreçte 9 gol atarken 11 gol yedi ve topladığı 10 puanla lig aşamasını 20. sırada tamamladı.
Bu sonuçla Galatasaray, son 16 play-off turuna yükseldi.

ÜLKE PUANINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Galatasaray’ın lig aşamasını 20. sırada bitirmesiyle Türkiye’nin UEFA ülke puanı 0.25 artış gösterdi.
Eğer Galatasaray play-off turunu geçip son 16’ya kalırsa ülke puanı daha da yükselecek.

Türkiye’nin sıralamada 9. basamakta yer alması, Avrupa kupalarına katılım açısından kritik bir avantaj sağlıyor.
Galatasaray’ın play-off turunda yakalayacağı başarı, bu avantajı daha da güçlendirecek.

İŞTE SIRALAMA:

  • İngiltere - 109.602
  • İtalya - 94.731
  • İspanya - 89.046
  • Almanya - 85759
  • Fransa - 77.105
  • Hollanda - 66.429
  • Portekiz - 66.316
  • Belçika - 59.650
  • Türkiye - 48.575
  • Çekya - 46.275
  • Yunanistan - 45.462
  • Polonya - 44.625

