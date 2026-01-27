Galatasaray İlkin Aydın'la ilgili kötü haberi verdi

Galatasaray İlkin Aydın'la ilgili kötü haberi verdi
Galatasaray, kadın voleybol takımı kaptanı İlkin Aydın'la ilgili açıklama yaparak sakatlığını duyurdu.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu CEV Cup Play-Off birinci maçında Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart ekibini konuk edecek.

2024/11/07/hbgs.jpgBu akşam TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele 19.30’da başlayacak.

İLKİN AYDIN SAKATLANDI

Sarı kırmızılı kulüpten önemli maç öncesi İlkin Aydın'la ilgili açıklama geldi. Kaptanın maçta oynayamayabileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımızın Kaptanı İlkin Aydın’ın yapılan kontrollerinde, sol quadriceps kasında 2,5 cm kanama ve sağ adductor magnus tendonunda minimal yırtık tespit edilmiştir.
Kaptanımızın tedavisine başlanmış olup, Allianz MTV Stuttgart karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netlik kazanacaktır.
İlkin Aydın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

