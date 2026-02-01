Galatasaray Fenerbahçe derbisinin başlama saati ertelendi: Vargas'tan kötü haber geldi

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin başlama saati ertelendi: Vargas'tan kötü haber geldi
Yayınlanma:
Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana maçının başlama saati bir önceki karşılaşmanın uzaması nedeniyle ertelendi. Maça öncesi açıklama yapan sarı-lacivertliler Melissa Vargas'ın forma giyemeyeceğini duyurdu.

Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadelenin başlama saat 17.00 olarak belirlenirken erteleme geldi.

Tümer Metin Kocaelispor Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladıTümer Metin Kocaelispor Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ ERTELENDİ

Fenerbahçe Medicana'dan yapılan açıklamaya göre salonda oynanan bir önceki maçın uzaması nedeniyle derbi gecikmeli olarak başlayacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün oynanması planlanan karşılaşmamızın başlangıç saati güncellenmiştir. Mücadele, şu an sahada devam eden karşılaşmanın sona ermesini takiben 45 dakika sonra başlayacaktır.

g2wskgnwiaan1eg.jpg

VARGAS OYNAYAMAYACAK

Bu açıklamadan birkaç dakika sonra bir paylaşım daha yapan sarı-lacivertliler, Melissa Vargas'ın maçta olmayacağını duyurdu. Fenerbahçe, "Sporcumuz Melissa Vargas, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda tespit edilen üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bugünkü karşılaşmada yer alamayacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

