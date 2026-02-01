Galatasaray Fenerbahçe derbisinin başlama saati ertelendi: Vargas'tan kötü haber geldi

Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadelenin başlama saat 17.00 olarak belirlenirken erteleme geldi.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ ERTELENDİ

Fenerbahçe Medicana'dan yapılan açıklamaya göre salonda oynanan bir önceki maçın uzaması nedeniyle derbi gecikmeli olarak başlayacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün oynanması planlanan karşılaşmamızın başlangıç saati güncellenmiştir. Mücadele, şu an sahada devam eden karşılaşmanın sona ermesini takiben 45 dakika sonra başlayacaktır.

VARGAS OYNAYAMAYACAK

Bu açıklamadan birkaç dakika sonra bir paylaşım daha yapan sarı-lacivertliler, Melissa Vargas'ın maçta olmayacağını duyurdu. Fenerbahçe, "Sporcumuz Melissa Vargas, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda tespit edilen üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bugünkü karşılaşmada yer alamayacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" dedi.