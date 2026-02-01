Galatasaray durmadan gol attı

Kadınlar Süper Ligi'nde Galatasaray fırtınası esti. Fatih Vatan Spor'u konuk eden Galatasaray Gain, 9-0 galip gelmeyi başardı.

Kadın Futbol Süper Ligi’nin 17. haftasında şampiyonluk yarışı veren Galatasaray Gain sahasında Fatih Vatan Spor ekibini konuk etti.
Lider Fenerbahçe'nin deplasmanda 3-0 kazandığı haftada Sarı - Kırmızılılar hata yapmadı ve şampiyonluk yarışını sürdürdü.

TAM 9 GOLLÜ GALİBİYET

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada Galatasaray rakibini 9-0 mağlup etmeyi başardı.
2. dakikada Melike Öztürk, 18. dakikada Chang Jang, 25. dakikada Divine Manga, 39. dakikada Marta Cintra, 49. dakikada Divine Manga, 69. dakikada Divine Manga, 74. dakikada Julia Hickelsberger, 80. dakikada Julia Hickelsberger ve 90+5’te Berra Altıntaş kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP ÇEKMEKÖY

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray Gain deplasmanda Çekmeköy Bilgidoğa ile karşılaşacak.
Fatih Vatan Spor ise Yüksekova Spor’u konuk edecek.

LİDER FENERBAHÇE

Süper Lig'de 17 hafta sonunda Fenerbahçe 49 puanla ilk sırada yer alırken Galatasaray ise 45 puanla ezeli rakibini takibini sürdürüyor.

