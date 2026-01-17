Galatasaray berabere kaldı: Ligin ikinci yarısını puan kaybıyla açtı

Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, puan kaybetmesine rağmen haftayı lider kapatmayı garantiledi.

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Gaziantep FK karşılaşmanın 73. dakikasında Mohamed Bayo ile öne geçti. Galatasaray'ın cevabı 84. dakikada Barış Alper Yılmaz ile geldi.

TARAFTARLARDAN PROTESTO

Mohamed Bayo’nun golünün ardından bazı Galatasaraylı taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 43 puana ulaşan Galatasaray, haftayı lider kapatmayı garantiledi. 24 puandaki Gaziantep FK ise 8. sıraya yükseldi.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Sonunda bittiGalatasaray'a Osimhen müjdesi: Sonunda bitti

FENERBAHÇE İÇİN FARKI AZALTMA ŞANSI

Şampiyonluk yarışının bir diğer adayı olan Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında galip gelmesi halinde Galatasaray ile puan farkını 1'e indirecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

