Galatasaray berabere kaldı: Ligin ikinci yarısını puan kaybıyla açtı
Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, puan kaybetmesine rağmen haftayı lider kapatmayı garantiledi.
Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Gaziantep FK karşılaşmanın 73. dakikasında Mohamed Bayo ile öne geçti. Galatasaray'ın cevabı 84. dakikada Barış Alper Yılmaz ile geldi.
TARAFTARLARDAN PROTESTO
Mohamed Bayo’nun golünün ardından bazı Galatasaraylı taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 43 puana ulaşan Galatasaray, haftayı lider kapatmayı garantiledi. 24 puandaki Gaziantep FK ise 8. sıraya yükseldi.
FENERBAHÇE İÇİN FARKI AZALTMA ŞANSI
Şampiyonluk yarışının bir diğer adayı olan Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında galip gelmesi halinde Galatasaray ile puan farkını 1'e indirecek.