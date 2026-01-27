Galatasaray ayrılmak için her yolu deniyor

2022 - 23 sezonunda Rapid Wien’den 6 milyon euro bonservisle transfer edilen Yusuf Demir, Galatasaray’da bir türlü beklentileri karşılayamadı. Teknik heyetin kadro planlarında yer almayan 22 yaşındaki sağ kanat için ayrılık kararı alındı. Ancak genç oyuncuyla yollar bir türlü ayrılamadı.

YUSUF DEMİR GİTMEK İSTEMEDİ

Yusuf Demir, gelen teklifleri kabul etmeyip sözleşmesinin sonuna kadar kalmayı planlıyordu.

Ayrılık için her yolu deneyen Galatasaray'da yeni bir formül bulundu.

Yusuf Demir Galatasaray'ı karıştırdı

Sarı - Kırmızılı yönetim, oyuncunun tüm alacaklarını ödeyerek sözleşmeyi tek taraflı feshedecek.

Böylece genç futbolcu ile yollar resmen ayrılacak.

ART ARDA İMZALAR ATILIYOR

Sarı - Kırmızılılar, kadrosunu Noa Lang ve Yaser Asprilla ile güçlendirdi.

Yusuf Demir’in ayrılığı, Berkan Kutlu’dan sonra ara transfer dönemindeki ikinci ayrılık olacak.

26 MAÇTA SADECE 2 GOL

Yusuf Demir Galatasaray'da beklentileri karşılayamazken 26 maçta forma giydi. Genç futbolcu 2 gol ve 2 asist katkısı sağladı.