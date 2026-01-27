Galatasaray ayrılmak için her yolu deniyor

Galatasaray ayrılmak için her yolu deniyor
Yayınlanma:
Galatasaray'da bir türlü çözülemeyen Yusuf Demir krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Sarı - Kırmızılılar ayrılık için her yolu deniyor.

2022 - 23 sezonunda Rapid Wien’den 6 milyon euro bonservisle transfer edilen Yusuf Demir, Galatasaray’da bir türlü beklentileri karşılayamadı. Teknik heyetin kadro planlarında yer almayan 22 yaşındaki sağ kanat için ayrılık kararı alındı. Ancak genç oyuncuyla yollar bir türlü ayrılamadı.

YUSUF DEMİR GİTMEK İSTEMEDİ

Yusuf Demir, gelen teklifleri kabul etmeyip sözleşmesinin sonuna kadar kalmayı planlıyordu.
Ayrılık için her yolu deneyen Galatasaray'da yeni bir formül bulundu.

Yusuf Demir Galatasaray'ı karıştırdıYusuf Demir Galatasaray'ı karıştırdı

Sarı - Kırmızılı yönetim, oyuncunun tüm alacaklarını ödeyerek sözleşmeyi tek taraflı feshedecek.
Böylece genç futbolcu ile yollar resmen ayrılacak.

yusuf-demir.jpg

ART ARDA İMZALAR ATILIYOR

Sarı - Kırmızılılar, kadrosunu Noa Lang ve Yaser Asprilla ile güçlendirdi.
Yusuf Demir’in ayrılığı, Berkan Kutlu’dan sonra ara transfer dönemindeki ikinci ayrılık olacak.

26 MAÇTA SADECE 2 GOL

Yusuf Demir Galatasaray'da beklentileri karşılayamazken 26 maçta forma giydi. Genç futbolcu 2 gol ve 2 asist katkısı sağladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Spor
Galatasaray İlkin Aydın'la ilgili kötü haberi verdi
Galatasaray İlkin Aydın'la ilgili kötü haberi verdi
FCSB Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
FCSB Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
Dursun Özbek taviz vermedi: Icardi için tek şartı var
Dursun Özbek taviz vermedi: Icardi için tek şartı var