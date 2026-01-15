Yusuf Demir Galatasaray'ı karıştırdı

Galatasaray'da taraftarlar transfer haberi beklerken Yusuf Demir krizi yeniden gündem oldu.

Büyük umutlarla transfer edilen genç futbolcunun ayrılması gündeme gelirken Fethiye maçındaki kötü oyunu tartışmaları alevlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fethiyespor karşısında 90 dakika sahada kalan Yusuf Demir, performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

OKAN BURK'TAN BEKLENMEDİK KARAR

Galatasaray’da gönderileceği açıklanan Yusuf Demir, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fethiyespor maçına ilk 11’de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.

Bu tercih, teknik direktör Okan Buruk’un oyuncuya son bir şans verdiği şeklinde yorumlandı.

Ancak genç futbolcunun sergilediği performans beklentilerin uzağında kaldı.

Maçın ardından ise tartışmalar yeniden alevlendi.

Yusuf Demir son şansını kötü kullandı

TEPKİ YAĞIYOR

Kulüp kaynakları, Buruk’un Yusuf’a kendini gösterebilmesi için fırsat tanıdığını ancak oyuncunun bu şansı değerlendiremediğini belirtti.

Taraftarlar ve spor kamuoyu, genç futbolcunun etkisiz oyununu sert şekilde eleştirdi. İstenmeyen adam ilan edilen Yusuf Demir'in Fethiyespor maçında son şansını kullanamaması sabırları taşırdı.

YABANCI STATÜSÜNDE OYNUYOR

Yusuf Demir, 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rapid Wien’den transfer edilmişti. Avusturya Milli Takımı’nda forma giymesi nedeniyle Süper Lig’de yabancı statüsünde yer alıyor. Bu durum, Galatasaray’ın kadro planlamasında oyuncunun geleceğini daha da tartışmalı hale getiriyor.

KRİZ BÜYÜDÜ

Fethiyespor karşısında alınan galibiyete rağmen Yusuf Demir’in performansı, Galatasaray’da “devam mı, tamam mı?” tartışmasını yeniden alevlendirdi. Yönetimin gelen teklifleri değerlendirmesi ve genç oyuncu ile vedalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.